Quotidien, deuxième partie du 18 mars 2020 avec Olivier Véran et Melha Bedia

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 mars 2020. On s’entretient longuement avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour faire le point sur la situation en France. Martin Weill s’intéresse à un espoir pour les malades du coronavirus : le traitement à la chloroquine. Paul Gasnier revient sur la méthode de la Corée du sud pour circonscrire l’épidémie. Comme tous les jours, on retrouve une playlist spécial « Confinement », avec Melha Bedia ce mercredi. La chloroquine pourrait-elle être efficace contre le Coronavirus ? A Marseille, un épidémiologiste a réalisé plusieurs tests concluants sur une vingtaine de malades. Pourtant, les experts médicaux restent sceptiques : la chloroquine, traditionnellement utilisée pour lutter contre le paludisme, n’est pas adaptée à tous les patients et peut comporter des risques. On en parle avec Martin Weill. Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus en France, Olivier Véran est l’un des premiers sur le front. Le ministre de la Santé a multiplié les apparitions dans les médias pour faire de la pédagogie et de la prévention sur le virus. Depuis les mesures de confinement décidées par Emmanuel Macron, comment Olivier Véran gère-t-il la crise ? On le retrouve en duplex du ministère de la Santé pour parler avec lui, entre autres, de « L’Etat d’urgence sanitaire » qui devrait être décidé dans les prochains jours. La Corée du Sud a été le deuxième pays le plus touché par le Coronavirus, juste après la Chine. Depuis, le pays fait figure de modèle à suivre : les guéris sont bien plus supérieurs au nombre de nouveaux malades. Notamment grâce au « Contact tracing », un protocole mis en place pour retracer tous les déplacements d’un patient testé positif au Covid-19. On en parle avec Paul Gasnier. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des people à la rescousse des confinés, Laurent Macabiès décrypte les matinales dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier débriefe Pékin Express.