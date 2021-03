Quotidien, deuxième partie du 18 mars 2021 avec Sheila et Etienne Klein

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 mars : Paul Larrouturou est parti à la rencontre de celui qui aura pour tâche de réconcilier la France et la Turquie, le nouvel ambassadeur Ali Onaner, proche d’Emmanuel Macron. En plateau, Yann Barthès reçoit LE philosophe des sciences à la française, Étienne Klein, pour parler voyage dans le temps, infini, physique et univers. Il reçoit ensuite la chanteuse Sheila à l’occasion de la sortie de son vingt-septième album, « Venue d’ailleurs ». Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse aux ambitions politiques de l’acteur Matthew McConaughey, pour la dernière fois Laurent Macabiès nous fait voyager dans le temps dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe les après-midi jeux de France Télévisions.