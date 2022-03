Quotidien, deuxième partie du 18 mars 2022

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 18 mars 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier rencontre des Ukrainiens, restés dans le pays pour assurer une aide humanitaire et logistique. Azzeddine Ahmed-Chaouch et Baptiste Bril sont, eux, à Madyka, à la frontière polonaise, où 20 000 réfugiés ukrainiens affluents chaque jour. Dans le Morning Glory, Laurent Macabiès et Clément Abafour reviennent sur l’excès de confiance des soutiens d’Emmanuel Macron, qui semblent avoir oublié qu’une élection doit avoir lieu. En plateau, Yann Barthès reçoit l’expert en analyse géopolitique, Bruno Tertrais, et l’actrice, Audrey Lamy, pour son rôle dans « La Brigade ». Puis, Jeanna Castetbon résume l’actualité en silence, Marc Beaugé explique en quoi le vêtement est devenu une arme de manipulation dans le cadre de la guerre en Ukraine, tandis que notre Mondaine Clémence Majani s’invite au concert très privé de Juliette Armanet.