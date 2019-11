Quotidien, deuxième partie du 18 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 novembre. On parle alcool au volant avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthes reçoit Ronan Farrow qui nous raconte les coulisses de l’affaire Weinstein dans « Les faire taire » et Alex Vizorek, sur scène pour « Pierre et le Loup ». Le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, a laissé entendre qu’une interdiction totale de l’alcool au volant pourrait être prochainement mise en place. On en parle avec Paul Larrutoutou. Il est celui par qui le scandale Harvey Weinstein a éclaté : pendant des mois, Ronan Farrow a enquêté sur le producteur américain, réunissant témoignages, plaintes et accusations. Sans lui, pas d’affaire Weinstein, pas de libération de la parole des femmes, pas de MeToo. Dans « Les faire taire », Ronan Farrow raconte les coulisses de son enquête : des pressions aux menaces, jusqu’au prix Pulitzer. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Alex Vizorek est chroniqueur sur France Inter. Il est aussi au théâtre et il fait un très bon Guy Lagache quand il le faut. Ce qu’on sait moins, c’est qu’Alex Vizorek aime aussi les contes pour enfants et qu’il a décidé de raconter, sur la scène des Folies Bergères, l’un des plus connus : Pierre et le Loup. Alex Vizorek est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la promo de Donald Trump Junior, Laurent Macabiè décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier débriefe le match de football Albanie-France et Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine. P1

En savoir plus sur Yann Barthes