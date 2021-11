Quotidien, deuxième partie du 18 novembre 2021 avec Léa Salamé et Tessae

Au sommaire de Quotidien seconde partie du 18 novembre 2021 : le 20h15 de Paul Gasnier revient sur le grand oral d’Emmanuel Macron au Congrès des maires de France et Azzeddine Ahmed-Chaouch rencontre Sonia, celle qui a permis de localiser Abdelhamid Abaaoud, le cerveau des attentats de Paris. En plateau, on parle de harcèlement scolaire avec la chanteuse Tessae et de « Femmes puissantes » avec la journaliste Léa Salamé. Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse à la tournée de promo d’Adèle, Laurent Macabiès revient sur les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous apprend à revenir à notre instinct primaire.