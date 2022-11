Quotidien, deuxième partie du 18 novembre 2022 avec Guy Savoy, François-Régis Gaudry, Yann Marguet et Aime Simone

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 18 novembre 2022 : le chef, Guy Savoy, et le journaliste gastronomique, Jean-François Gaudry, sont sur le plateau de Quotidien pour présenter « Le Geste et la manière » et « On va déguster Paris », tout comme l'humoriste Yann Marguet venu parler de son spectacle « Exister, définition. ». Le chanteur français Aime Simone est lui aussi présent, deux ans après la sortie de son album, pour revenir sur le succès tardif du single « Shining Light ». Puis, Jenna Castetbon nous résume l'actualité en silence et Maïa Mazaurette nous rappelle l'importance pour les hommes de se faire dépister pour le cancer de la prostate. Nicolas Fresco nous présente ensuite les dernières actualités des influenceurs, tandis que notre Mondaine Clémence Majani s'invite à la cérémonie du prix du Fooding.