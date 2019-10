Quotidien, deuxième partie du 18 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 18 octobre. On continue à parler port du voile avec Paul Larrouturou et la 1ère imame de France, Kahina Bahloul et, en plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste et historien Xavier Mauduit pour son livre « Notre histoire en couleurs » et Ariane Massenet, Marie Parouty et Alexandra Simon pour la pièce « Comme des sœurs ». Depuis une semaine, on débat sur le port du voile en France partout sur les chaînes d’infos. Seules grandes absentes de ce débat : les femmes voilées, précisément. Paul Larrouturou donne la parole à Kahina Bahloul, première femme à être nommée imame en France Xavier Mauduit est journaliste : depuis 2008, il officie sur Arte, mais aussi sur France inter depuis 2013. Historien de formation, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur le Second Empire. Il publie cet automne « Notre histoire en couleurs », récit de notre histoire et de notre goût immodéré pour la couleur, partout, tout le temps. Xavier Mauduit est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Ariane Massenet, Marie Parouty et Alexandra Simon se donnent la réplique sur les planches de la Scène Parisienne dans « Comme des sœurs ». Une pièce qui raconte l’histoire de trois amies d’enfance, réunies pour une soirée pendant laquelle tout ne pas se passer comme prévu. Ariane Massenet, Marie Parouty et Alexandra Simon sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Laura Felpin incarne un nouveau personnage et la Mondaine s’incruste à la FIAC. Et toujours, le Morning Glory de Laurent Macabiès.

