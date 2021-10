Quotidien, deuxième partie du 18 octobre 2021 avec Fabrice Eboué, Christophe Hondelatte et Florian Mazel

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du lundi du 18 octobre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient avec Sophie Dupont sur les déplacements de Marine Le Pen et Eric Zemmour dans le sud ce week-end. Avec Valentine Watrin, il part ensuite à Beyrouth, au Liban, où l’escalade des tensions entre les partisans du Hezbollah et la Justice libanaise a fait sept morts lors de manifestations violentes la semaine dernière. En plateau, on parle Moyen-Âge avec le spécialiste Florian Mazel puis cinéma, boucherie vegan et faits divers avec Fabrice Eboué et Christophe Hondelatte. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du petit dernier du clan Kardashian, le batteur Travis Barker, récemment fiancé à Kourtney Kardashian. Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Anne Depétrini déclare son amour à la bienveillance et Etienne Carbonnier nous emmène au mondial de la moule.