Quotidien, deuxième partie du 19 avril 2021 avec Jean-Luc Reichmann, Mathias Wargon et Guillaume Rozier

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 avril : Paul Gasnier s’est intéressé à la nouvelle Bible des complotistes. Ça s’appelle « Covid 19 : The Great Reset » et défend l’idée que tout dans la crise actuelle du Covid était prévu dans le but d’abattre la démocratie à l’échelle mondiale. En plateau, on fait le point sur l’épidémie et la vaccination avec le chef des urgences de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, Mathias Wargon et au créateur de Covid Tracker, l’outil de référence sur les statistiques du Covid, Guillaume Rozier. Yann Barthès reçoit ensuite Jean-Luc Reichmann à l’occasion des 10 ans des « 12 coups de midi », mais aussi du lancement de la nouvelle saison de la série dont il est le héros, « Léo Mattéï, Brigade des mineurs ». Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur les obsèques du prince Philip à Londres ce week-end, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier débriefe le dernier Koh Lanta.