Quotidien, deuxième partie du 19 avril 2022 avec Alain Duhamel, Martin Weill, Emmanuel Ponty et Robin Braquet

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mardi 19 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2017. En plateau, on tire le bilan de la campagne électorale avec le journaliste politique aux 11 élections présidentielles, Alain Duhamel. Yann Barthès reçoit ensuite Martin Weill, Benjamin Ponty et Robin Braquet de retour d’Ukraine avant la diffusion de leur documentaire exclusif. Dans son Petit Q, Willy Papa résume le festival de Coachella 2022, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira fait son réac’ et Étienne Carbonnier nous faite découvrir la nouvelle émission de dating de M6 dans son Canap.