Quotidien, deuxième partie du 19 décembre 2019 avec Natacha Polony, Etienne Gernelle, Dominique Nora, Anne Rosencher et Lous & The Yakuza

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 décembre 2019. On parle de Noël et de jouets sexistes avec Valentine Oberti et, en plateau, Yann Barthès reçoit les patrons de l’Express, Marianne, l’Obs et Le Point ainsi que la chanteuse Lous & the yakuza. Tous les ans c’est la même chose : des dizaines de catalogues, de pubs pour les jouets sont déversées partout en France à l’approche de Noël. Et de plus en plus, associations et parents dénoncent des biais de genre dans la répartition de ce qui est considéré comme un « jouet garçon » et un « jouet fille ». Aspirateur pour les petites filles, déguisement de super-héros pour les petits garçons. Une charte a même été signée en début d’année pour lutter contre ces stéréotypes de genre. Valentine Oberti a voulu vérifier à quel point elle était appliquée dans les magasins. Ils sont les patrons du Point, de Marianne, de l’Express et de l’Obs, les magazines les plus lus en France. Toute l’année, ils ont analysé, décrypté et commenté l’actualité dans leurs pages, mais aussi sur les plateaux de télé et à la radio. Etienne Gernelle, patron du Point, Natacha Polony, patronne de Marianne, Anne Rosencher patronne de l’Express et Dominique Nora, patronne de l’Obs sont sur le plateau de Quotidien pour faire leur bilan de 2019. C’est l’événement musical de cette fin d’année : la chanteuse Lous sortira très bientôt un premier album très attendu par ses fans, Gore. Après un passage sur la scène de Quotidien, elle vient nous parler de son univers. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le dernier doc sur la famille royale britannique, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait un point NBA et Pablo Mira fait sa dernière revue de presse des haters de l’année.

En savoir plus sur Yann Barthes