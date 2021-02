Quotidien, deuxième partie du 19 février 2021 avec Vittoria Colizza, Michèle Halberstadt et Lala &ce

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 février 2021 : la crise à l’OM prend un tournant politique. Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur l’attaque du centre d’entraînement du club de football et l’embarras suscité chez les élus locaux. En plateau, on fait le point sur l’épidémie avec la spécialiste en modélisation des maladies infectieuses, Vittoria Collizza, on parle cinéma et recherche d’origine avec la grande dame du cinéma français, Michèle Halberstadt et on accueille la nouvelle sensation du rap féminin, Lala &ce. Puisqu’on est vendredi, Juan Arbelaez nous fait découvrir une nouvelle recette, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence et la Mondaine nous emmène dans les coulisses des Victoires de la Musique.