Quotidien, deuxième partie du 19 janvier 2022 avec Sandrine Kiberlain et Rebecca Marder

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 19 janvier 2022 : dans le 20h15 Express, Paul Gasnier et Valentine Watrin reviennent sur le discours d’Emmanuel Macron au Parlement européen. L’occasion rêvée pour les députés de l’opposition de tirer à boulets rouges sur le président. Sophie Dupont était quant à elle à Calais aux côtés d’Éric Zemmour pour un déplacement qui ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. En plateau, on débriefe le discours d’Emmanuel Macron au Parlement européen avec la journaliste Marion Van Renterghem. Yann Barthès reçoit ensuite la réalisatrice Sandrine Kiberlain et son actrice Rebecca Marder pour le film « Une jeune fille qui va bien ». Dans son Petit Q, Willy Papa rend hommage à Gaspard Ulliel, disparu ce 19 janvier à l’âge de 37 ans, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Alison Wheeler répond aux questions des Français dans son QFMTV.