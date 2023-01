Quotidien, deuxième partie du 19 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 19 janvier 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur la place de la République à Paris pour rencontrer les manifestants. Paul Moisson est en Suisse pour le Forum économique de Davos qui réunit les chefs d’entreprises, les milliardaires et les banquiers du monde entier. Et Sophie Dupont est à Barcelone en Espagne pour suivre le déplacement d’Emmanuel Macron et onze de ses ministres pour la signature du traité de l’amitié avec son homologue Pedro Sanchez. Yann Barthès reçoit Tomer Sisley et Hugo Bardin pour la cinquième et dernière saison de la série policière “Balthazar” sur TF1. Tomer Sisley enfile pour la dernière fois la blouse de médecin légiste du héros et Hugo Bardin, grand gagnant de l’émission “Drag Race France”, prête ses traits à un nouveau personnage dans la série. Pour finir, Willy Papa dresse le portrait de l’artiste avant-gardiste Yayoi Kusama dans le Petit Q.