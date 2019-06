Quotidien, deuxième partie du 19 juin 2019 avec Mark Ronson

Retrouvez le replay de la seconde partie de Quotidien du 19 juin. En plateau, Yann Barthes reçoit le DJ, musicien et producteur Mark Ronson. Derrière son nom on retrouve les plus gros succès musicaux de ces quinze dernières années : Amy Winehouse, Lily Allen, Camilla Cabello, Lady Gaga et Bradley Cooper, Bruno Mars… Mark Ronson sort un nouvel album, « Late Night Feelings », qui promet déjà d’être un succès. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du come-back des Spice Girls à Londres, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory et Nora Hamzawi nous dit tout ce qu’il faut savoir sur les exams.