Quotidien, deuxième partie du 19 juin 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 juin 2020. En plateau, Yann Barthès reçoit les journalistes Yaël Goosz (France Inter,) Astrid de Villaines (Huffington Post) et Adrien Gindre (TF1/LCI) ainsi que le chanteur Hervé, en live et en interview. Dans son 20h30 Médias, Julien Bellver revient sur le volte-face de Didier Raoult et puisqu’on est vendredi, Maïa Mazaurette fait sa chronique sexo de la semaine sur la sexualité après la pandémie, Laura Felpin se glisse dans la peau d’un nouveau personnage et Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine, en silence.