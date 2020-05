Quotidien, deuxième partie du 19 mai 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 mai 2020. On retourne à Berlin avec Paul Gasnier pour suivre l’évolution du déconfinement du pays et Julien Bellver nous parle de l’interview d’Emmanuel Macron pour BFTMV dans son 20h30 Médias. En plateau, Yann Barthès reçoit Nicolas Revel, le monsieur « Cluster » de l’épidémie de coronavirus et la philosophe Julia de Funès nous parle du télétravail. Enfin, on accueille James The Prophet pour le moment culture du soir. Nicolas Revel est le patron de l’Assurance Maladie depuis six ans. Il est au cœur de la stratégie de déconfinement du gouvernement : c’est à l’assurance maladie que revient le soin de « traquer » les malades de la Covid-19 pour éviter de nouveaux clusters dans le pays. Comment ça marche ? Le « contact tracing » est-il efficace en France ? On en parle avec Nicolas Revel sur le plateau de Quotidien. Julia de Funès est philosophe, spécialisée dans la thématique du travail et de l’entreprise. Alors que la France est massivement passée en télétravail pendant le confinement – et qu’une partie l’est encore aujourd’hui – cette période a-t-elle changé notre rapport au travail ? Est-on plus ou moins efficace à la maison ? La répartition vie privée/vie professionnelle est-elle plus équitable en télétravail ? On en parle avec Julia de Funès sur le plateau de Quotidien. A 19 ans, James the Prophet est déjà validé par Booba. Le jeune rappeur commence tout juste sa carrière, mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Son premier album devait être enregistré en début d’année, mais le confinement a (un peu) chamboulé ses plans. A la place, il a rappé au bénéfice de la fondation AP-HP. Et tout le monde en a parlé. James the Prophet est sur le plateau de Quotidien. Comme tous les soirs, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Willy Papa rend hommage à Michel Piccoli dans son Petit Q et Etienne Carbonnier nous parle de l’Eurovision dans son Transpi. Et puisqu’on est mardi, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais.