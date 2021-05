Quotidien, deuxième partie du 19 mai 2021 avec Laurence des Cars et Olivier Guez

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 mai 2021 : toute la journée, Sophie Dupont s’est lancée à la poursuite des chaînes d’infos et des ministres à travers tout Paris, de terrasse en terrasse. En plateau, Yann Barthès reçoit la patronne du Musée d’Orsay, Laurence des Cars, puis l’écrivain Olivier Guez à l’occasion de la publication de son livre « Une passion absurde et dévorante : écrits sur le football ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les dernières infos autour du divorce de Bill et Melinda Gates, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa météo de la semaine et Étienne Carbonnier prend des nouvelles des Foufous de l’Assemblée.