Quotidien, deuxième partie du 19 mars 2020 avec Nicolas Manel, Christophe André et Panayotis Pascot

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 mars. On prend des nouvelles du personnel soignant avec Martin Weill et Paul Gasnier analyse la situation en Espagne, durement touchée par le Coronavirus. En duplex, Yann Barthes échange avec le virologue Nicolas Manel et le psychiatre Christophe André. Panayotis Pascot fait sa playlist spécial confinement et Juan Arbelaez vous propose une nouvelle recette à faire à la maison. Tous les jours de la semaine, Martin Weill recueille le témoignage de médecin, infirmier, virologue, épidémiologistes en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus. Ce jeudi, il donne la parole à Madeleine Lhotte, médecin généraliste dans le XIXe arrondissement de Paris, à Nicolas Ribière, infirmier anesthésiste, Walid, interne en médecine et Mathieu Simonet, pharmacien. L’Espagne est le deuxième pays le plus touché par l’épidémie de Coronavirus en Europe après l’Italie. Le bilan s’alourdit chaque heure un peu plus dans le pays placé en confinement depuis 5 jours. Pourtant, les citoyens ne manquent ni de créativité pour passer le temps, ni de voix pour faire entendre leur colère alors que l’ancien roi, Juan Carlos, est accusé d’avoir placé 100 millions d’euros dans des paradis fiscaux, alors même que l’hôpital public manque d’argent. Nicolas Manel est directeur de recherhe à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (L’INSERM), chef d’équipe à l’Institut Curie, spécialisé en virologie et immunologie. Cette semaine dans Quotidien, on essaie de vous donner le maximum d’informations sur l’épidémie de Coronavirus, mais aussi de vous donner de quoi vous occuper pendant la quarantaine. Ce mercredi, c’est au tour de Panayotis Pascot de faire sa playlist spécial « confinement ». Christophe André est psychologue et grand spécialiste de la méditation. Avec lui, on essaie de comprendre pourquoi on a si peur du Coronavirus, comment gérer notre anxiété, notre stress, mais aussi des conséquences du confinement – les bonnes et les plus compliquées. Ce jeudi, Jenna Castetbon fait exceptionnellement ses silences de la semaine, Laurent Macabiès décrypte comme tous les jours les matinales politiques dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier débriefe Top Chef et Juan Arbelaez nous donne un nouveau cours de cuisine spécial confinement.