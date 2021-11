Quotidien, deuxième partie du 19 novembre 2021 avec Juliette Armanet et Jonathan Lambert

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien week-end du 19 novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le défilé des personnalités politiques au Salon du Made in France. En plateau, Yann Barthès reçoit Juliette Armanet à l’occasion de la sortie de son second album, « Brûler le feu ». Pour nous mettre dans l’ambiance, la chanteuse est aussi sur la scène de Quotidien avec l’un de ses nouveaux titres, « Qu’importe ». On reçoit ensuite l’humoriste Jonathan Lambert qui va enfin pouvoir monter sur les planches avec son dernier spectacle, « Rodolphe », repoussé à plusieurs reprises à cause de l’épidémie. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine, sans bruit et notre Mondaine Clémence Majani s’invite dans les événements chics de la capitale.