Quotidien, deuxième partie du 19 octobre 2021

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 19 octobre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient avec Sophie Dupont sur le petit déjeuner à peine forcé des six candidats au Congrès Les Républicains, il s’intéresse également au chemin de croix des militants d’Anne Hidalgo et au procès du patron de Twitter France ave Azzeddine Ahmed-Chaouch. Pour finir, il donne la parole à Lauren Bastide pour « Toutes candidates ». En plateau, Yann Barthès s’interroge sur l’avenir de la présomption d’innocence avec Youssef Badr et Pierre Baudis, auteurs d’un rapport sur la question remis au ministre de la Justice. Il reçoit ensuite Jérémie Peltier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès pour son livre « La fête est finie ? ». Dans son Petit Q, Willy Papa s’intéresse à l’info qui fait trembler le Père Noël : la pénurie de cadeaux dans les magasins. Laurent Macabiès décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ de la semaine et Étienne Carbonnier passe sa journée à regarder les jeux de France Télévisions dans son Canap.