Quotidien, deuxième partie du 2 avril 2021 avec Hervé Le Tellier, Pierre Gasly et La Femme

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du 2 avril 2021 : qui est Maxime Vivas, le Français que la Chine adore pour la défendre sur la question des Ouïghours ? Paul Gasnier l’a rencontré. En plateau, Yann Barthès reçoit le prix Goncourt 2020 Hervé le Tellier et le champion de Formule 1 Pierre Gasly. En live et en interview, il reçoit ensuite le groupe La Femme. Et enfin, puisqu’on est vendredi, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Juan Arbelaez nous fait découvrir une recette de sa Colombie natale et notre Mondaine Clémence Majani teste l’apesanteur avec Thomas Pesquet.