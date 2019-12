Quotidien, deuxième partie du 2 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 2 décembre. On revient sur la grande grève de 1995 avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit François Gemenne pour parler de la COP 25 et Michel Blanc et Hakim Jemili pour « Docteur ? ». La grève annoncée de ce jeudi 5 septembre en rappelle une autre : celle de 1995. A l’époque, Alain Juppé est Premier ministre et le pays est paralysée : plus de transports, plus d’essence. Ce qui nous permet de prévoir ce qui pourrait se passer cette année, en 2019. On en parle avec Paul Larrouturou. Les médecins de SOS Médecins ne prennent jamais de vacances : enfin si, mais pas tous en même temps. Sauf le soir de Noël. C’est le pitch de « Docteur ? », le dernier film de Tristan Séguéla. Serge est médecin et il est le seul à être de garde le soir du réveillon. Problème : il n’est pas vraiment en état d’assurer ses consultations. Heureusement, il tombe sur Malek, livreur Uber eats. Ensemble, ils vont soigner le tout Paris. Michel Blanc est Serge, médecin désabusé et Hakim Jemili est Malek, jeune livreur bourré de sympathie. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour nous parler de « Docteur ? ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Martin Garix, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène aux concerts de Jul et d’Aya Nakamura.

