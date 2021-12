Quotidien, deuxième partie du 2 décembre 2021 avec Gérard Noiriel et Gaspard Proust

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 2 décembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le premier tour de la primaire de la droite avec Sophie Dupont et Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à la sécurité autour d’Éric Zemmour. En plateau, Yann Barthès débriefe le lancement de campagne d’Eric Zemmour avec l’historien Gérard Noiriel et parle musique classique avec l’humoriste Gaspard Proust. Dans son Petit Q, Willy Papa remet sa couronne à Rihanna, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Etienne Carbonnier nous emmène au championnat de dog dancing dans son Transpi.