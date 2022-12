Quotidien, deuxième partie du 2 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 2 décembre 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les coups de communication de l’armée ukrainienne. Ambre Chalumeau, quant à elle nous propose ses recommandations culturelles pour le week-end. L’un des plus grands réalisateurs de sa génération, James Cameron vient faire sa masterclass face à Yann Barthès à l’occasion de la sortie d’"Avatar 2 : la voie de l’eau”, l’un des films les plus attendus de l’histoire du cinéma. Et à l’occasion de la venue de James Cameron, Willy Papa et Nicolas Fresco ont analysé la filmographie phénoménale du réalisateur dans le Petit Q.