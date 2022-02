Quotidien, deuxième partie du 2 février 2022 avec Victor Castanet, Bilal Hassani et Amina Fruhauf

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 2 février 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au grand oral des candidats à l’élection présidentielle. Ce mercredi, ils avaient le choix : soit répondre à l’invitation du syndicat de police Alliance, soit à celle de la Fondation Abbé Pierre. Sans surprise, les candidats de droite ont préféré la première option, ceux de gauche la seconde. Ensuite, Paul Gasnier fait un point sur la situation au Mali. Après des mois de tensions, la crise diplomatique entre la France et le Mali s’est relevée d’un cran cette semaine avec l’ultimatum posé à l’ambassadeur de France qui doit désormais quitter le pays dans les 72h. En plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste par qui le scandale Orpéa a éclaté, le journaliste Victor Castanet, auteur de l’enquête « Les Fossoyeurs ». Enfin, on reçoit Bilal Hassani et sa maman, Amina Fruhauf à l’occasion de la publication de son livre « Être mère : Taha, Bilal et moi ». Pour terminer l’émission, Willy Papa célèbre la vingt-cinquième saison de South Park, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Alison Wheeler répond aux questions des Français dans son QFMTV de la semaine.