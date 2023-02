Quotidien, deuxième partie du 2 février 2023 avec Hervé Le Bras et le général Jean-Paul Paloméros

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 2 février 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe les derniers jours de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale sur la réforme des retraites avec sa présidente, la députée Côte d’Or Fadila Khattabi. Il revient également sur l’absence de désir de paternité chez les jeunes hommes et sur la cérémonie de commémoration du 80ème anniversaire de la bataille de Stalingrad par Vladimir Poutine en Russie. Le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d’état-major de l’armée de l’air française est l’invité de Quotidien et décrypte la situation en Ukraine près d’un an après le début de la guerre. Pour finir, Willy Papa revient sur la dernière vidéo de MrBeast le Youtubeur le plus suivi au monde dans laquelle il permet de redonner la vue à 1000 malvoyants.