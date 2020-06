Quotidien, deuxième partie du 2 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 2 juin 2020. On parle de la situation aux Etats-Unis avec Julien Bellver et nos équipes sur place. En plateau, Yann Barthès reçoit Thomas Njigol pour parler racisme et violences policières. Après la mort de George Floyd, asphyxié pendant un contrôle de police aux Etats-Unis, le pays est en proie à de nombreuses manifestations et émeutes. Partout dans le monde, et en France, des personnalités se sont exprimés pour dénoncer les violences policières et le racisme et appeler à un profond changement de société. En France, ce mardi 2 juin, la police a interdit une manifestation contre les violences policières du collectif Adama Traoré. Thomas Njigol, humoriste engagé, est sur le plateau de Quotidien pour parler de la situation. Comme tous les soirs, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Willy Papa revient sur le BlackoutTuesday, Etienne Carbonnier nous parle de l’émission la plus anxiogène du PAF dans son Transpi et, puisqu’on est mardi, Pablo Mira nous donne des nouvelles des Français vrais.