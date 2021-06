Quotidien, deuxième partie du 2 juin 2021 avec Sophie de Closets, Florent Brayard et Edouard Mendy

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 2 juin 2021 : Sophie Dupont a passé la journée avec Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national en région PACA. En plateau, Yann Barthès reçoit Sophie de Closets et Florent Brayard à l’occasion de la publication du livre « Historiciser le mal », une réédition de Mein Kampf décryptée et encadrée par des historiens. Il reçoit ensuite le vainqueur de la Ligue des Champions, le gardien de Chelsea, Edouard Mendy. Dans son Petit Q, Willy Papa dresse le portrait de l’autre star de Chelsea : N’Golo Kante. Dans son Morning Glory, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques, Alison Wheeler répond aux questions des téléspectateurs et Etienne Carbonnier débriefe la finale du Meilleur Pâtissier dans son Canap.