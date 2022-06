Quotidien, deuxième partie du 2 juin 2022 avec Alain Chabat, Anaïs Demoustier, Benoît Magimel et Léa Drucker

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 2 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le verdict du procès Johnny Depp contre Amber Heard, revient sur le déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille et nous fait vivre le Jubilé de Platine de la reine Elizabeth II avec ceux qui… s’en foutent, les jeunes. En plateau, Yann Barthès reçoit Alain Chabat, Anaïs Demoustier, Léa Drucker et Benoît Magimel à l’occasion de la sortie du dernier film de Quentin Dupieux, « Incroyable mais vrai ». Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur le verdict du procès Johnny Depp vs Amber Heard, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs et Étienne Carbonnier passe un grand moment avec les nudistes de 90’ Enquêtes dans son Canap.