Quotidien, deuxième partie du 2 mai 2022 avec Virginie Efira, Tahar Rahim et Michel-Edouard Leclerc

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du lundi 2 mai 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe les manifestations du 1er mai avec Valentine Watrin, Abda Sall et Arthur Despres. Il prend également des nouvelles des Ukrainiens grâce au journaliste Wilson Fache sur place, à Kiev. En plateau, Yann Barthès reçoit Michel-Edouard Leclerc, patron des hypermarchés du même nom, qui annonce une nouvelle disposition pour aider le pouvoir d’achat des Français. Il reçoit ensuite les acteurs Virginie Efira et Tahar Rahim pour leur film « Don Juan ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le dîner des correspondants, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous emmène au championnat de Scrabble junior.