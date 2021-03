Quotidien, deuxième partie du 2 mars 2021 avec Nora Hamzawi et Augustin de Romanet

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 2 mars 2021 : depuis la condamnation de Nicolas Sarkozy, une institution est sous le feu des critiques, quand bien même elle n’a rien à voir dans cette décision de justice. Cette institution, c’est le Parquet national financier. Paul Gasnier nous explique à quoi elle sert et qui en sont ses membres. En plateau, Yann Barthès reçoit le PDG du groupe Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, pour parler avec lui de la crise de l’aérien en France et dans le monde. Il reçoit ensuite Nora Hamzawi, toujours la bienvenue sur le plateau de Quotidien, à l’occasion de la sortie de son livre « 35 ans (dont 15 avant Internet). Dans le Petit Q, Willy Papa revient sur le dognapping ultra violent des chiens de Lady Gaga, Laurent Macabiès décrypte l’opération sauvetage de Nicolas Sarkozy lancée par les Républicains et Étienne Carbonnier nous emmène dans le quotidien des flics de France.