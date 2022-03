Quotidien, deuxième partie du 2 mars 2022 avec Thomas Gomart et Frédéric Says

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 2 mars 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier s’intéresse au travail des journalistes français et indépendants en Ukraine et prend des nouvelles des réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise. En plateau, Yann Barthès débriefe l’allocution d’Emmanuel Macron et fait le bilan de la première semaine de guerre en Ukraine avec Thomas Gomart et Frédéric Says. Dans son Morning Glory, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques, Alison Wheeler nous donne sa version toute personnelle de l’état du monde et Étienne Carbonnier rend hommage à Jean-Pierre Pernaut dans son Canap.