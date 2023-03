Quotidien, deuxième partie du 2 mars 2023 avec Lucile Jomat, Sarah Durocher et Florence Thune

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du jeudi 2 mars 2023 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier enquête sur l’entreprise française Bonduelle qui a choisi de continuer à travailler en Russie malgré la guerre en Ukraine. Il assiste également au procès de deux militants Extinction Rebellion à Paris et Sophie Dupont débriefe l’arrivée de la réforme des retraites au Sénat. Yann Barthès reçoit Lucile Jomat, Sarah Durocher et Florence Thune, patronne de SOS Homophobie, du Planning familial et du Sidaction pour leur action en justice contre l’Etat. Enfin, dans son Petit Q, Willy Papa fait le point sur les (très) nombreux refus essuyés par le roi Charles III pour son couronnement.