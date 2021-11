Quotidien, deuxième partie du 2 novembre 2021 avec Barack Obama et Bruce Springsteen

Au programme de Quotidien seconde partie du mardi 2 novembre 2021 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier nous emmène au Mali pour suivre le quotidien des soldats français de l’opération Barkhane. Il retrouve ensuite Valentine Watrin à Glasgow, en Écosse, où se déroule en ce moment la COP26 pour le climat. Enfin, Azzeddine Ahmed-Chaouch débriefe l’audition de Salah Abdeslam au procès des attentats de Paris. En duplex depuis la maison du « Boss » dans le New Jersey, Yann Barthès reçoit Barack Obama et Bruce Springsteen à l’occasion de la sortie de leur livre « Born in the USA », le récit de leurs conversations sur la vie, la musique, la politique et, bien sûr, les États-Unis. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le discours de la reine Elizabeth II à la COP26, Pablo Mira fait sa Réac’ du réac’ de la semaine et Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.