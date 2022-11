Quotidien, deuxième partie du 2 novembre 2022 avec Thomas Pesquet, Camille Chamoux et Pio Marmaï

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 2 novembre 2022 : Yann Barthès parle espace, imagination, rêve et planète B avec Thomas Pesquet à l’occasion de la publication de son livre de photographies, « La Terre entre nos mains ». Yann Barthès reçoit ensuite Pio Marmaï et Camille Chamoux pour leur film « Petaouchnok », résolument la comédie chorale réussie de cette fin d’année. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur l’assassinat de Takeoff, du groupe Migos, Clémence Abafour décrypte la parole politique dans son Morning Glory, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Étienne Carbonnier nous emmène découvrir les plus beaux gites de France dans son Canap.