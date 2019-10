Quotidien, deuxième partie du 2 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 2 octobre. Baptiste des Monstiers revient sur l’enquête ouverte contre Eric Zemmour à la suite de son discours pendant la Convention de la droite de Marion Maréchal – Le Pen. En plateau, Yann Barthes reçoit Riss, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo pour son livre « Une minute quarante-neuf secondes » et Catherine Ringer pour célébrer les 40 ans des Rita Mitsuko. Samedi 28 septembre, Marion Maréchal-Le Pen organisait sa grande « Convention de la droite » avec, comme tête d’affiche, Eric Zemmour. Son discours, retransmis en intégralité et en direct sur LCI, a profondément choqué : plus de 400 plaintes ont été déposées auprès du CSA pour « incitation à la haine raciale ». Des faits pour lesquels Eric Zemmour vient justement d’être condamné, à la toute fin du mois de septembre. Son discours à la Convention de la droite peut-il, lui aussi, lui valoir une condamnation devant la justice ? Que peut-on reprocher à Eric Zemmour aux yeux de la loi ? Baptiste des Monstiers a posé la question. Il est le patron de la rédaction de Charlie Hebdo. Près de quatre ans après l’attentat qui a ensanglanté le journal satirique, Riss a décidé de raconter son 7 janvier. Il publie « Une minute quarante-neuf secondes », soit le temps exact qu’ont passé les frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo, faisant 11 victimes, avant de prendre la fuite. Riss est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Il y a quarante ans naissaient les Rita Mitsuko. Aujourd’hui, leurs chansons, leur univers et même leurs looks sont devenues cultes. Quarante ans plus tard, ils n’ont rien perdu de leur popularité et, même, ils inspirent les artistes d’aujourd’hui. On revient sur la naissance et la carrière de ce groupe si particulier avec Catherine Ringer herself, sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de l’affaire 6ix9ine, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier débriefe le match France-USA et Alison Wheeler nous dévoile l’autre grand talent de Marie-Cystite.

