Quotidien, deuxième partie du 2 octobre 2020

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 2 octobre 2020 : on part aux États-Unis avec Laura Geisswiller pour partir à la rencontrer des « People of praise », une communauté religieuse très secrète dont est issue la remplaçante de Ruth Bader Ginsburg à la Cour Suprême. En plateau, Yann Barthès reçoit l’économiste Julia Cagé pour son livre « Libres et égaux en voix » ainsi que le couple à la ville comme à la scène Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault. Puisqu’on est vendredi, Jenna Castetbon résument l’actualité de la semaine en silence, la Mondaine s’invite au défile Etam et Étienne Carbonnier craque pour les champions de Scrabble.