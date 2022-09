Quotidien, deuxième partie du 2 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 2 septembre : en plateau, Yann Barthès reçoit Lola Quivoron et Julie Ledru pour la sortie du film « Rodeo » et Pomme pour la sortie de son nouvel album, « Consolation ». Jenna Castetbon nous résume l’actualité de la semaine en silence, la Mondaine reprend du service à Rock en Seine et Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs.