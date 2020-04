En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 20 avril 2020. Salhia Brakhlia s’intéresse à la communication des présidents de région : Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, … On débunke les théories du complot autour du Covid-19 avec Paul Larrouturou, Azzeddine Ahmed-Chaouch part à la rencontre des libraires dans Paris, Julien Bellver fait son tour des médias du monde du week-end et Lilia Hassaine prend des nouvelles du futur vaccin contre le Coronavirus. Yann Barthes décrypte les opinions des Français avec le directeur de l’Institut Ifop, Jérôme Fourquet et échange avec le chroniqueur Mohammed Bouhafsi après son appel à lutter contre les violences familiales pendant le confinement. Comme tous les soirs, Willy Papa nous donne des nouvelles des people confinés dans son Petit Q, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Juan Arbelaez nous partage sa recette du jour et Etienne Carbonnier débriefe le dernier numéro de Koh-Lanta dans son Transpi. Et puisqu’on est lundi, Alison Wheeler fait sa revue de presse (confinée) de la semaine.