Quotidien, deuxième partie du 20 avril 2022

Au sommaire du replay de Quotidien seconde partie du mercredi 20 avril 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe les derniers préparatifs d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant leur débat de l’entre-deux tours et prend des nouvelles des Ukrainiens du Donbass. En plateau, on débriefe la présidentielle avec les journalistes Simon Le Baron, Charlotte Chaffanjon, Camille Vigogne et Charles Sapin qui ont suivi les campagnes d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des débats version US, Alison Wheeler répond aux questions des Français et Etienne Carbonnier nous emmène à la plus grosse compétition de e-sport de France.