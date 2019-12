Quotidien, deuxième partie du 20 décembre 2019 avec McFly et Carlito, M et Pierre & Gilles

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 20 décembre 2019. On continue à parler des retraites avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit les artistes Pierre & Gilles pour leur expo à la Philharmonie de Paris, Matthieu Chedid avant son Grand petit concert à l’Accor Hotel Arena et les Youtubeurs McFly et Carlito venus présenter leur jeu de société, « Bonsoir ! ». Après 16 jours de grève continus, les syndicats appellent à poursuivre la mobilisation. Malgré de nouvelles discussions entre les partenaires sociaux et le gouvernement, la majorité des cheminots restent fortement mobilisée. Et s’ils peuvent poursuivre cette grève encore longtemps, c’est parce qu’ils bénéficient d’une cagnotte afin de compenser l’absence de revenus. Depuis 40 ans, ils photographient et subliment les stars de la pop-culture. Leurs portraits sont devenus cultes, leur style incontournable. Le couple d’artiste Pierre & Gilles s’offre une rétrospective à la Philharmonie de Paris et ils sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Ce soir, TMC diffuse le « Grand Petit concert » de Matthieu Chedid à l’Accor Hotel Arena. On n’a pas résisté à l’envie de le voir, avant, sur le plateau de Quotidien pour lui faire chanter un petit morceau. Ils sont les tontons de Youtube et ils en sont les megastars. Le succès de McFly et Carlito ne se dément pas : depuis leur dernier passage sur le plateau de Quotidien ils ont lancé une matinale tous les mercredis matins, commencé une transformation physique impressionnante et même créé un jeu de société. On devait les inviter pour en parler avec eux : McFly et Carlito sont sur le plateau de Quotidien. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit, Laura Felpin nous partage un peu de magie de Noël et La Mondaine s’invite au vernissage de Pierre & Gilles à la Philharmonie de Paris.

