Quotidien, deuxième partie du 20 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 20 janvier 2020. On suit Emmanuel Macron à Versailles avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthes reçoit le politologue Jérôme Fourquet et le comédien Alexis Michalik. Après un week-end mouvementé, Emmanuel Macron était en visite à Versailles ce lundi. Le président y réunissait 200 entreprises de Netflix à Coca-Cola en passant par Google et Snapchat. Une réunion au sommet, dans un lieu très symbolique, qui a elle aussi connu son lot de manifestants. Paul Larrouturou était sur place. La société française est de plus en plus fracturée, divisée. Un homme l’avait vu venir avant tous les autres : Jérôme Fourquet. Analyste politique, patron du département « opinion » à l’IFOP, il est aussi l’auteur de « L’archipel français » dans lequel il théorise une société française éclatée en plusieurs petites îles qui s’ignoreraient toutes entre elles. Jérôme Fourquet est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Alexis Michalik est la coqueluche du théâtre français. Acteur, mais aussi scénariste et metteur en scène, il a cartonné avec « Edmond ». Actuellement à Paris, 5 de ses pièces se jouent au théâtre, dont « Une histoire d’amour ». Alexis Michalik est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des retrouvailles de Brad Pitt et Jennifer Aniston, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait sa revue de presse de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène à la Fashion Week.

