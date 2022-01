Quotidien, deuxième partie du 20 janvier 2022 avec Waly Dia et Didier Le Bret

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du jeudi 20 janvier : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la nouvelle mobilisation du corps enseignant avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, suit la campagne au point mort d’Anne Hidalgo et s’intéresse à l’abstentionnisme chez les Français avec Abda Sall. En plateau, Yann Barthès reçoit le diplomate Didier Le Bret, l’homme chargé de lire et de compiler toutes les doléances des Français recueillies après le mouvement des Gilets jaunes et le « Grand débat national ». Il reçoit ensuite l’humoriste Waly Dia pour parler de son spectacle, « Ensemble ou rien », une œuvre unique, créée avec son public. Enfin, comme tous les jeudis, Nicolas Fresco nous donne des nouvelles des influenceurs, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier prend des nouvelles des Foufous de l’Assemblée dans son Canap.