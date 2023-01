Quotidien, deuxième partie du 20 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien seconde partie du vendredi 20 janvier 2023 : Paul Gasnier consacre son 20h15 Express à la venue de Greta Thunberg au Forum économique mondial de Davos en Suisse, soit le rendez-vous des élites politiques et économiques. L’animateur phare de TF1, Camille Combal est sur le plateau de Quotidien. Il présente une émission spéciale d’“Une famille en or” en compagnie d’une partie du casting d’“Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu”. Et pour finir, Jenna Castetbon rembobine l’actualité de la semaine en silence.