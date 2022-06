Quotidien, deuxième partie du 20 juin 2022 avec Jérôme Jaffré et Kalush Orchestra

Au sommaire de Quotidien seconde partie du lundi 20 juin 2022 : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les journées électorales d’Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. En plateau, Yann Barthès décrypte les résultats des élections législatives avec Jérôme Jaffré du CEVIPOF et commence la semaine en musique avec Kalush Orchestra, le groupe ukrainien vainqueur de l’Eurovision. Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous emmène à la rencontre de Charlie, le policier expert en gens bourrés.