Quotidien, deuxième partie du 20 mai 2021 avec Valérie et Roxane Damidot et Brice Teinturier

Au programme du replay de la seconde partie de Quotidien du 20 mai 2021 : Snapchat est-il devenu le réseau social de la drogue ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a vérifié. Yann Barthès reçoit le directeur de l’Ipsos Brice Teinturier pour faire le point sur l’état de la politique française à moins d’un an de l’élection présidentielle puis Valérie Damidot et sa fille Roxane à l’occasion de la parution de leur livre « La terrible époque des sous-pulls en acrylique ». Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les premières images de la très attendue réunion du casting de la série Friends, Laurent Macabiès décrypte les discours politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier apprend plein de choses grâce aux JT depuis son Canap.