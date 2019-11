Quotidien, deuxième partie du 20 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien. Valentine Oberti donne la parole au journaliste de Radio France, Sylvain Tronchet, à l’origine de l’enquête sur Ségolène Royal. En plateau, Yann Barthès reçoit les équipes de France Culture pour fêter leurs audiences historiques et Loïc Prigent avant la diffusion de son nouveau numéro de « 52 minutes de mode ». Ségolène Royal utilise-t-elle les collaborateurs et le budget qui lui sont accordés pour sa mission d’ambassadrice des pôles à des fins personnelles ? C’est la conclusion de l’enquête de la Cellule Investigation de Radio France. L’enquête, menée par Sylvain Tronchet, pointe plusieurs zones troubles. Au micro de Valentine Oberti, le journaliste a accepté de revenir, point par point, sur les éléments de son enquête. Les audiences radios sont tombées ce mercredi matin et parmi les très bons élèves figure France Culture. La radio réalise un record historique. La patronne de France Culture, Sandrine Treiner, est sur le plateau de Quotidien en compagnie des journalistes Adèle Van Reeth, Guillaume Erner, Olivia Gesbert et Aurélie Charon. Loïc Prigent revient avec un « 52 minutes de mode » inédit ce 20 novembre sur TMC. Coulisses des défilés, interview exclusives de créateurs, personnalités et passionnés de mode, il décrypte ce qui se fait de mieux, de plus extravagant mais aussi de plus insolite dans la mode d’aujourd’hui. Loïc Prigent est sur le plateau de Quotidien.

