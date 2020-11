Quotidien, deuxième partie du 20 novembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la seconde partie de Quotidien du 20 novembre 2020 : la pauvreté explose en France depuis le début de la crise sanitaire, on en parle en plateau avec Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et Patrice Blanc, patron des Restos du Cœur. Yann Barthès reçoit ensuite l’actrice Charlotte Le Bon à l’occasion de la sortie de sa nouvelle série, « Cheyenne et Lola » ainsi que la chanteuse Yseult, nouvelle queen de la chanson française. Comme tous les vendredis, Juan Arbelaez nous régale avec une nouvelle recette à reproduire à la maison, Jenna Castetbon débriefe l’actu de la semaine en silence, la Mondaine s’invite chez Sébastien Tellier et Etienne Carbonnier nous offre une session Stranger Jean-Pierre dans son Canap pour nous aider à passer un bon week-end.