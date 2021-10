Quotidien, deuxième partie du 20 octobre 2021 avec Guillaume Canet

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mercredi 20 octobre : dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le déplacement d’Éric Zemmour au salon MILIPOL avec Sophie Dupont, Azzeddine Ahmed-Chaouch était à l’ouverture du procès de la sextape de Mathieu Valbuena au tribunal de Versailles et Valentine Watrin et Abda Sall sont au Liban pour suivre la situation sur place. En plateau, Yann Barthès reçoit Guillaume Canet à l’occasion de la sortie de son septième film, « Lui ». Un récit très personnel pour un film en forme de thriller psychanalytique, le tout servi par un impressionnant casting : Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta, … Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur l’affaire Wanda Icardi, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler fait ses prévisions Bobo Futé et célèbre l’arrivée de l’automne et enfin, Étienne Carbonnier s’intéresse à la télévision suisse depuis son Canap.